Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 08:00

Город

Москву готовят к проведению традиционной недели интерьера и дизайна

Москву готовят к проведению традиционной недели интерьера и дизайна

Собянин осмотрел новый спорткомплекс "Стальной" на северо-востоке Москвы

В Москве жители более 1 200 домов начали переселение по программе реновации

В Москве обновят более 600 крыш домов в рамках капитального ремонта

Экскурсионные маршруты речного электротранспорта запустят в Москве

Городские камеры показали ситуацию на столичных дорогах

В Москве снизили температуру в батареях

Поляны подснежников расцвели в "Аптекарском огороде" в Москве

В сервисе Russpass появился раздел, посвященный весне в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 марта

Москву готовят к проведению традиционной недели интерьера и дизайна. В ней примут участие как российские, так и зарубежные бренды.

Показы пройдут в "Манеже" с 22 по 25 мая. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, больше тысячи производителей мебели и предметов интерьера представят свою продукцию, сочетающую технологичные и натуральные материалы, такие как дерево, хлопок и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика