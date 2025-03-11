Москву готовят к проведению традиционной недели интерьера и дизайна. В ней примут участие как российские, так и зарубежные бренды.

Показы пройдут в "Манеже" с 22 по 25 мая. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, больше тысячи производителей мебели и предметов интерьера представят свою продукцию, сочетающую технологичные и натуральные материалы, такие как дерево, хлопок и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.