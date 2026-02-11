Масленичные народные гулянья начнутся 13 февраля в Москве

Уже 13 февраля в Москве начнутся масленичные народные гулянья. 30 площадок проекта "Зима в Москве" оформили в народном русском стиле. Для гостей подготовили программу с народными забавами, спектаклями и мастер-классами.

Москвичам и туристам предложат блины с разными начинками. Также в программе будут бесплатные катки и ледовые шоу с участием известных фигуристов. Параллельно с Масленицей в городе готовятся к встрече Китайского Нового года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.