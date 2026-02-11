Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 13:00

Город

Масленичные народные гулянья начнутся 13 февраля в Москве

Масленичные народные гулянья начнутся 13 февраля в Москве

Москвичам рассказали о применении ИИ-технологий в медицине

Собянин: завершена реставрация храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово

В Москве раскупили билеты на постановку с освобожденным из колонии актером Ефремовым

Коммунальные службы приступили к работам в доме на Пресненском Валу, где произошел пожар

Водитель Lexus протаранил 14 машин во время погони на Дмитровском шоссе

В Лефортове потушили пожар на балконе жилого дома

Обновленная Киностудия имени Горького может начать работу в течение месяца

Пожар произошел в девятиэтажном доме в Лефортове

Подростки стали гулять по разобранному монорельсу в Москве

Уже 13 февраля в Москве начнутся масленичные народные гулянья. 30 площадок проекта "Зима в Москве" оформили в народном русском стиле. Для гостей подготовили программу с народными забавами, спектаклями и мастер-классами.

Москвичам и туристам предложат блины с разными начинками. Также в программе будут бесплатные катки и ледовые шоу с участием известных фигуристов. Параллельно с Масленицей в городе готовятся к встрече Китайского Нового года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоЕлена ПоляницаЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика