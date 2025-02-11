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11 февраля, 21:15

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Три дома с капителями античных ордеров отремонтировали в Москве

Три дома с капителями античных ордеров отремонтировали в Москве

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В Москве отремонтировали три дома с капителями античных ордеров. Как рассказали в комплексе городского хозяйства, работы ведут в рамках региональной программы капремонта.

Один из таких многоквартирных домов находится на улице Ленинская Слобода. Здание построили в 1924 году по индивидуальному проекту, а в 1953-м ее достраивали.

Второй дом – семиэтажный – расположен в Яковоапостольском переулке. Его построили в начале XX века в неоклассическом стиле.

Привели в порядок и дом с капителями коринфского ордера на улице Маршала Василевского 1950 года постройки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Фоменко
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