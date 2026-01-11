Форма поиска по сайту

11 января, 18:30

Город

В парке "Сокольники" обновили территорию от входа до Фестивальной площади

Высота снежного покрова в Москве превысила климатическую норму

Росавиация предупредила о возможных изменениях в расписании рейсов из-за снега в Москве

В парке "Сокольники" завершился второй этап благоустройства

Медицинская высокотехнологичная помощь станет доступнее в Москве

Снежный циклон обрушится на Москву

Собянин поблагодарил городские службы за усиленную работу в новогодние дни

Выдачу багажа наладили в аэропорту Шереметьево

Собянин: срок оказания высокотехнологичной хирургической помощи сократят в Москве

Москвичи могут записать видео с поздравлением участников СВО

В парке "Сокольники" полностью обновили территорию от главного входа до Фестивальной площади. А также привели в порядок амфитеатр, поставили навесы, качели и другие важные архитектурные элементы.

Третий этап работ по благоустройству "Сокольников" охватит свыше 200 гектаров территории. Завершить комплексное благоустройство и реабилитацию парка планируют в 2027 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

