10 октября, 07:45

Город

Благоустройство Даниловской и Павелецкой набережных завершено на юге Москвы

279 детей родились в Москве 9 октября

Жители и гости столицы смогут посетить выставку "Москва в миниатюре" на ВДНХ

"Утро": температура воздуха в Москве составит 12 градусов 10 октября

Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

Гастрономический фестиваль продлится на Манежной площади до 12 октября

Жители микрорайона Центрального в Новых Ватутинках несколько часов просидели без света

Затяжные ливни ожидаются в Москве с 10 октября

Еженедельные экскурсии на электросудах будут запущены в Москве с 11 октября

Московский зоопарк показал, как панда Катюша разобралась с головоломкой

Благоустройство Даниловской и Павелецкой набережных завершили на юге Москвы. Там расширили тротуары и организовали велодорожки. На асфальте нанесли разметку, которая разделяет пешеходную и велозоны. Также обустроили уютные зоны отдыха со скамейками.

Работы проводились в рамках комплексного благоустройства шести набережных на правом берегу Москвы-реки от Садового кольца до Нагатинского затона. Их общая протяженность составляет более 11 километров.

