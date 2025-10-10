Благоустройство Даниловской и Павелецкой набережных завершено на юге Москвы

Благоустройство Даниловской и Павелецкой набережных завершили на юге Москвы. Там расширили тротуары и организовали велодорожки. На асфальте нанесли разметку, которая разделяет пешеходную и велозоны. Также обустроили уютные зоны отдыха со скамейками.

Работы проводились в рамках комплексного благоустройства шести набережных на правом берегу Москвы-реки от Садового кольца до Нагатинского затона. Их общая протяженность составляет более 11 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.