Москвичам рассказали, какие бонусы и подарки столица подготовила ко Дню города

В выходные Москва отмечает День города. Масштабных шоу не планируется, но можно погулять или, например, покататься на велосипеде.

Как рассказал руководитель проектов шеринга департамента транспорта Москвы Магомед Колгаев, было решено снизить стоимость велопроката и увеличить время бесплатного проката.

"11 и 12 сентября в честь празднования Дня города мы совместно с велобайком и банком ВТБ решили снизить стоимость велопроката до 5 рублей за суточный доступ, а также увеличить бесплатное время проката с 30 до 60 минут", – сообщил Колгаев.

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