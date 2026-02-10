10 февраля, 18:15Город
Новости Москвы: новый дом по программе реновации передали под заселение
По программе реновации на северо-востоке Москвы передали под заселение новый жилой комплекс. В него переедут 400 жителей домов с Березовой аллеи и Отрадного проезда.
На Манежной площади начинается реставрация фонтана "Часы мира". Специалисты очистят от коррозии и покроют защитным лаком центральную скульптурную группу с Георгием Победоносцем, а также отремонтируют каменную чашу и насосную станцию.
