Новости Москвы: новый дом по программе реновации передали под заселение

По программе реновации на северо-востоке Москвы передали под заселение новый жилой комплекс. В него переедут 400 жителей домов с Березовой аллеи и Отрадного проезда.

На Манежной площади начинается реставрация фонтана "Часы мира". Специалисты очистят от коррозии и покроют защитным лаком центральную скульптурную группу с Георгием Победоносцем, а также отремонтируют каменную чашу и насосную станцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.