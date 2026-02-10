В центре Москвы начали монтировать декорации к Китайскому Новому году

Москва готовится отметить Китайский Новый год. В центре столицы начали монтировать огромные декорации с драконами, мандаринами и сакурой. Гостей праздника ждут яркие шоу, музыка барабанов и уроки каллиграфии, которые позволят погрузиться в культуру и традиции Китая.

Как рассказала ландшафтный куратор фестиваля "Зима в Москве" Анна Гарцман, главную площадку на Манежной площади украсит тысяча красных фонариков, создающих сказочную атмосферу. Центральным объектом станет огненная лошадь, а также дракон, который будет украшать центральную ель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.