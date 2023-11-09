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Новости

09 ноября, 15:15

Город

В Москве установили 100-тысячный домовый указатель

В Москве установили 100-тысячный домовый указатель

"Актуальный репортаж": в столице выросла посещаемость ресторанов на 8%

Стотысячный домовой указатель установили в столице 9 ноября

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

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Стотысячный домовой указатель установят в столице 9 ноября

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Собянин назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о технологичных разработках московских компаний

В столице установили 100-тысячный домовый указатель. Он появился на улице Маршала Рыбалко.

Единая система навигации создается в столице с 2014 года. Она сделала передвижение по городу более комфортным. Москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК и МЦД, историческому месту или памятнику, а также к больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоКсения Чепенко
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