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Новости

09 ноября, 07:15

Город

Мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева введут в эксплуатацию в 2025 году

Мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева введут в эксплуатацию в 2025 году

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Берега Москвы-реки соединит новый автомобильный мост. Его строят между Мнёвниковской поймой и улицей Мясищева.

Протяженность переправы – почти 250 метров. По словам строителей, основные работы по возведению конструкции успели завершить до холодов, но работы еще много.

В будущем для движения транспорта там организуют четыре полосы, а для пешеходов и велосипедистов создадут специальные безопасные зоны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городстроительствовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
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