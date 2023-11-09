Мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева введут в эксплуатацию в 2025 году

Берега Москвы-реки соединит новый автомобильный мост. Его строят между Мнёвниковской поймой и улицей Мясищева.

Протяженность переправы – почти 250 метров. По словам строителей, основные работы по возведению конструкции успели завершить до холодов, но работы еще много.

В будущем для движения транспорта там организуют четыре полосы, а для пешеходов и велосипедистов создадут специальные безопасные зоны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.