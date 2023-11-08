Полумиллионный посетитель выставки "Россия" выиграл поездку в Санкт-Петербург

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полумиллионным посетителем Международной выставки-форума "Россия" стал семилетний Матвей, который приехал на мероприятие со своей мамой из Ростова-на-Дону. Он выиграл двухдневную поездку в Санкт-Петербург с семьей, сообщает пресс-служба форума.

Отмечается, что приз вручили на стенде Санкт-Петербурга в павильоне № 75 ВДНХ в Москве. В программу поездки входят питание, проживание, экскурсии в музеи с экскурсоводом. В частности, запланировано посещение "Эрмитажа", архитектурного ансамбля парадного центра города, Музея железных дорог России и Петропавловской крепости.

Во второй день семья увидит город русской военно-морской славы Кронштадт, добавили в сообщении. Сертификат на поездку Матвею вручила генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше 5 тысяч человек.

Москва будет представлена на выставке более чем 300 брендами. Среди товаров присутствуют книги, продукция для детей, дома и красоты, ювелирные украшения, одежда, сувениры и другие. Ознакомиться с ними можно в павильонах № 33 и 75.

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