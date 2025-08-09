Форма поиска по сайту

Новости

09 августа, 13:15

Город

Эксперты Гостехнадзора провели в Москве большой семинар-совещание

Эксперты Гостехнадзора со всей страны провели в Москве большой семинар-совещание. Они обсудили нововведения и лучшие практики в сфере контроля за состоянием разного вида техники.

Также специалисты побывали в первом флагманском МФЦ для регистрации самоходных машин, который на этой неделе открыл Сергей Собянин в районе Очаково-Матвеевское. Участникам встречи рассказали, как работают диспетчерский центр, "Умный полигон" и проходит прием заявителей по системе электронного сопровождения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоИван Евдокимов

