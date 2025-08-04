Патриаршие пруды начали терять статус элитного гастрономического района Москвы. Рестораны и другие модные места для вечеринок активно перемещаются на Большую Никитскую улицу и в другие локации Хамовников, Пресненского района и Цветного бульвара.

Свой новый интерес жители объясняют атмосферой. По их словам, на Большой Никитской улице можно спокойно отдохнуть, когда как Патриаршие пруды заполонили блогеры, туристы и даже попрошайки.

В свою очередь, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова считает, что причиной стал высокий трафик. Специалист пояснила, что в районе Большой Никитской сейчас можно найти много помещений по выгодным ценам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.