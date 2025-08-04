Москва и Ханты-Мансийский округ возглавили рейтинг регионов по качеству автодорог

Москва и Ханты-Мансийский округ возглавили рейтинг российских регионов по качеству автомобильных дорог. Такой вывод сделали эксперты на основе данных Росстата и Росавтодора за прошлый год.

По их оценке, в столице нормативным требованиям отвечают 100% дорог. Также в пятерке лидеров оказались Челябинская область, Республика Ингушетия и Краснодарский край. Замыкают список Архангельская и Кировская области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.