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04 августа, 06:45

Общество

Москва и Ханты-Мансийский округ возглавили рейтинг регионов по качеству автодорог

Москва и Ханты-Мансийский округ возглавили рейтинг регионов по качеству автодорог

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Москва и Ханты-Мансийский округ возглавили рейтинг российских регионов по качеству автомобильных дорог. Такой вывод сделали эксперты на основе данных Росстата и Росавтодора за прошлый год.

По их оценке, в столице нормативным требованиям отвечают 100% дорог. Также в пятерке лидеров оказались Челябинская область, Республика Ингушетия и Краснодарский край. Замыкают список Архангельская и Кировская области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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