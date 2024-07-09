Театр Романа Виктюка сменил название на "Театр – Сцена "Мельникова", в честь русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова, который создал здание театра.

При этом работы режиссера Романа Виктюка и его учеников сохранят. На сайте останется раздел о его творчестве, в память о нем будут проходить юбилейные мероприятия и лекции, а на здании появится памятная доска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

