Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 07:30

Город

Театр Романа Виктюка сменил название на "Театр – Сцена "Мельникова"

Театр Романа Виктюка сменил название на "Театр – Сцена "Мельникова"

"Зонтшеринг" появился в Москве

Три городских пляжа закрыли в Москве

"Это Москва. Строительство": о возведении храма строителей

"Безопасный город": более 5 тысяч москвичей посетили мероприятие "Один день с Росгвардией"

Программа на закрытии выставки "Россия" была приурочена ко Дню семьи, любви и верности

Большая очередь образовалась из-за закрытия выставки "Россия"

Москвичам рассказали о продолжающихся фестивалях проекта "Лето в Москве"

Новости часа: жара в Москве к выходным усилится до 33 градусов

Новости часа: пересадка с МЦД на Люблинско-Дмитровскую линию метро будет улучшена

Театр Романа Виктюка сменил название на "Театр – Сцена "Мельникова", в честь русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова, который создал здание театра.

При этом работы режиссера Романа Виктюка и его учеников сохранят. На сайте останется раздел о его творчестве, в память о нем будут проходить юбилейные мероприятия и лекции, а на здании появится памятная доска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтеатрвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика