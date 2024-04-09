09 апреля, 13:30M24.RU
Специалисты объявили программу мероприятия Всероссийской ярмарки трудоустройства
9 апреля состоялась пресс-конференция на тему "Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Москве".
Специалисты рассказали о программе мероприятия, о работодателях, которые примут в нем участие, а также о представленных на рынке вакансиях.
Региональный этап ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в столице 12 апреля.
Перед журналистами выступили:
- директор службы занятости населения города Москвы, руководитель центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов;
- заместитель директора службы занятости населения города Москвы, заместитель руководителя центра "Профессии будущего" Александр Чугунов;
- начальник управления по подбору и адаптации персонала ГК "Детский мир" София Шуткова;
- руководитель отдела подбора персонала "Москвариум" Полина Шимановская;
- начальник учебного центра АО "ОЭК" Мария Богаткина.