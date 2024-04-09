Специалисты объявили программу мероприятия Всероссийской ярмарки трудоустройства

9 апреля состоялась пресс-конференция на тему "Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Москве".

Специалисты рассказали о программе мероприятия, о работодателях, которые примут в нем участие, а также о представленных на рынке вакансиях.

Региональный этап ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в столице 12 апреля.

Перед журналистами выступили:

