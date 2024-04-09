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09 апреля, 13:30

M24.RU

Специалисты объявили программу мероприятия Всероссийской ярмарки трудоустройства

Специалисты объявили программу мероприятия Всероссийской ярмарки трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Москве

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9 апреля состоялась пресс-конференция на тему "Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Москве".

Специалисты рассказали о программе мероприятия, о работодателях, которые примут в нем участие, а также о представленных на рынке вакансиях.

Региональный этап ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в столице 12 апреля.

Перед журналистами выступили:

  • директор службы занятости населения города Москвы, руководитель центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов;
  • заместитель директора службы занятости населения города Москвы, заместитель руководителя центра "Профессии будущего" Александр Чугунов;
  • начальник управления по подбору и адаптации персонала ГК "Детский мир" София Шуткова;
  • руководитель отдела подбора персонала "Москвариум" Полина Шимановская;
  • начальник учебного центра АО "ОЭК" Мария Богаткина.
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