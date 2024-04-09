Трек "Москва будущего" завершится на выставке "Россия" на ВДНХ 12 апреля

Увидеть Москву будущего можно на новом треке, который проходит в апреле на ВДНХ в рамках выставки "Россия". В программу трека включили викторины о столице, мастер-классы по созданию футуристических пейзажей, лекции о цифровом туризме, а также прогнозы о будущих профессиях и возможностях медицины. Программа завершится на ВДНХ 12 апреля.

Какие продвинутые технологии применяют в столице на данный момент и как они будут меняться в ближайшие годы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.