Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 08:00

Город

Трек "Москва будущего" завершится на выставке "Россия" на ВДНХ 12 апреля

Трек "Москва будущего" завершится на выставке "Россия" на ВДНХ 12 апреля

Разметку начали обновлять на московских магистралях

Собянин: начинается реставрация Дворца культуры завода "Серп и Молот"

Собянин рассказал, как преобразится парк "Коломенское" после благоустройства

Специалисты проверили фонтан "Каменный цветок" на ВДНХ

В два раза выросло число фитнес-центров в Москве с 2016 года

Новый беговой сезон открылся в столичных парках

Движение перекроют в районе соборной мечети на проспекте Мира вечером 9 апреля

Коммунальные службы столицы перевели систему отопления на минимальный режим

Новости часа: строительство станции метро "Потапово" завершится до конца года

Увидеть Москву будущего можно на новом треке, который проходит в апреле на ВДНХ в рамках выставки "Россия". В программу трека включили викторины о столице, мастер-классы по созданию футуристических пейзажей, лекции о цифровом туризме, а также прогнозы о будущих профессиях и возможностях медицины. Программа завершится на ВДНХ 12 апреля.

Какие продвинутые технологии применяют в столице на данный момент и как они будут меняться в ближайшие годы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвыставкивидеоМаксим СеликовАнастасия БородинаМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика