09 марта, 23:45

Город

Международный женский день отметили в кинопарке "Москино"

Международный женский день отметили в кинопарке "Москино"

"Новости дня": в районе Свиблово усилят безопасность пешеходов

Воздух в Москве может прогреться до 11 градусов тепла

В Шереметьево приняли первый рейс из Дохи

"Новости дня": парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 9 марта

В Москве метеорологическая весна начнется с 10 марта

Гостей пригласили отметить Международный женский день в кинопарке "Москино"

В столице трамваи стали проезжать перекрестки без задержки благодаря умным светофорам

Кинопарк "Москино" пригласил отметить Международный женский день

Собянин: более 90% школ Москвы участвуют в проекте "Математическая вертикаль"

Жители и гости столицы отметили в кинопарке "Москино" Международный женский день. Гости могли пройти квесты, встретиться с любимыми актерами и принять участие в съемках.

В кинопарке решили поставить советскую классику. Москвички примерили на себя образы прекрасных красавиц в сарафанах. Другие гости решили попробовать себя на мастер-классах. Самых маленьких участниц учили рисовать праздничные открытки для бабушек и мам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городкультуравидеоЕкатерина ЕфимцеваАнна Глебова

