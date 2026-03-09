Международный женский день отметили в кинопарке "Москино"

Жители и гости столицы отметили в кинопарке "Москино" Международный женский день. Гости могли пройти квесты, встретиться с любимыми актерами и принять участие в съемках.

В кинопарке решили поставить советскую классику. Москвички примерили на себя образы прекрасных красавиц в сарафанах. Другие гости решили попробовать себя на мастер-классах. Самых маленьких участниц учили рисовать праздничные открытки для бабушек и мам.

