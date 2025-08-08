Форма поиска по сайту

08 августа, 19:30

Город

Фестиваль "Формула здоровья" стартовал в фуд-молле "Депо"

Фестиваль "Формула здоровья" стартовал в фуд-молле "Депо"

Фестиваль "Формула здоровья" стартовал в фуд-молле "Депо". Он посвящен вопросам поддержания и укрепления здоровья, активного долголетия и осознанного подхода к собственному телу.

Мероприятие организовано при поддержке российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". В программе лекции от практикующих врачей в области кардиологии и диетологии, а также детского здоровья и аллергологии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим Шаманин

