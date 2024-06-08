​Впервые кинофестиваль пройдет на Северном речном вокзале

В эти выходные на территории Северного речного вокзала Москвы впервые пройдет кинофестиваль. Причал украсят необычные локации, где можно будет сделать яркие фотографии.

Речной вокзал на день превратится в место встречи известных актеров, режиссеров и продюсеров. В рамках мероприятия жители и гости столицы бесплатно посмотрят популярные фильмы, а также смогут присоединиться к мастер-классам по ораторскому искусству и сценическому макияжу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

