"Сити. Едим": рестораны средиземноморской кухни

Чтобы отправиться в гастрономическое путешествие по Средиземноморью москвичам не нужно покидать родной город. В столице открываются новые рестораны, чья кухня отвечает высоким стандартам шеф-поваров юга Европы.

Гастрокритик Александр Ильин и экономический обозреватель Москвы 24 Константин Цыганков решили проверить, что представляет собой современная средиземноморская кухня и насколько ей удалось сохранить аутентичность в Москве. Подробнее – в программе "Сити. Едим".