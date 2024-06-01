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Новости

01 июня, 14:00

Город

"Сити. Едим": рестораны средиземноморской кухни

"Сити. Едим": рестораны средиземноморской кухни

Первая церемония развода пеших и конных караулов состоится в Москве 1 июня

Крупнейший в мире летний фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стартовал в столице

Собянин: детский фестиваль "Небо" будет идти в Парке Горького 1 и 2 июня

Организованный РФС футбольный фестиваль стартовал в "Лужниках" 1 июня

"Актуальный репортаж": как разбирают старые пятиэтажные дома в Москве

"Актуальный репортаж": как промывали почти 100-метровый памятник Петру I в Москве

Столичные места притяжения горожан приготовили развлекательную программу для детей 1 июня

Четыре зеленые зоны благоустроят на юге Москвы в 2024 году

Схема движения в Москве изменится 1 июня из-за проведения "Зеленого марафона"

Чтобы отправиться в гастрономическое путешествие по Средиземноморью москвичам не нужно покидать родной город. В столице открываются новые рестораны, чья кухня отвечает высоким стандартам шеф-поваров юга Европы.

Гастрокритик Александр Ильин и экономический обозреватель Москвы 24 Константин Цыганков решили проверить, что представляет собой современная средиземноморская кухня и насколько ей удалось сохранить аутентичность в Москве. Подробнее – в программе "Сити. Едим".

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