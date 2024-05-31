Движение ограничат в центре Москвы 1 июня из-за "Зеленого марафона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат на набережных и улицах в центре Москвы 1 июня в связи с проведением забега "Зеленый марафон", сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В частности, в период с 07:50 до 15:20 перекроют Софийскую, Раушскую, Космодамианскую, Устьинскую, Гончарную, Краснохолмскую, Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные.

С 01:00 до 18:00 проехать не получится по Большому Москворецкому мосту. С 03:00 до 18:00 ограничат проезд по улицам Ильинка, Варварка и Москворецкая, а также по площадям Васильевский Спуск, Новая и Старая.

С 07:50 до 13:05 не проехать будет по Болотной улице и в Фалеевском переулке, до 13:30 – по Садовнической улице, до 13:40 – по Большому и Малому Устьинским мостам, до 15:20 – в Китайгородском проезде.

С 08:20 до 11:45 ограничат движение на Хамовническом Валу, с 08:30 до 13:15 – на улице Балчуг и в Лубочном переулке, с 08:40 до 11:30 – на улице Лужники.

Также с 03:00 30 мая до 03:00 1 июня и с 18:00 1 июня до 09:00 2 июня закроют движение по одной полосе на участке Москворецкой улицы, от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

С 03:00 30 мая до 09:00 2 июня движение закроют по двум полосам на Большом Москворецком мосту от улицы Варварки до Болотной улицы. Кроме того, на всех участках временных ограничений запретили парковку с 00:01 1 июня до окончания мероприятия.

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Ранее сообщалось, что в Хамовниках 2 июня перекроют движение в связи с проведением Кубка России по футболу. Так, с 08:00 до окончания мероприятия нельзя будет проехать с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Также с 19:00 до конца проведения Кубка РФ по футболу перекроют проезд транспорта на ряде других столичных улиц.

