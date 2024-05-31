Город завершит строительство лыжного трамплина на Воробьевых горах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва завершит строительство трамплина площадью свыше 4,3 тысячи квадратных метров на Воробьевых горах в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Изначально строительство горнолыжного трамплина на Воробьевых горах вел инвестор, но он не закончил работы", – отметил заммэра.

По словам Ефимова, возведение объекта будет завершено в рамках государственной программы "Спорт Москвы". После реконструкции трамплин будет соответствовать современным требованиям, что позволит проводить соревнования высокого уровня. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, уточнил заммэра.

Горнолыжный трамплин был построен в 1953 году. В то время он являлся лучшей площадкой для проведения соревнований в СССР. Инвестор начал реконструкцию в 2021 году, но приостановил ее спустя два года. Строительство завершится благодаря передаче объекта городу.

Новый трамплин обеспечат необходимой инфраструктурой. Его оборудуют для тренировок спортсменов, общероссийских и городских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Трамплин находится по адресу улица Косыгина, владение 28, сооружение 39.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что объект передали подведомственной Депстрою организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов". В настоящее время трамплин готов на 70%.

Между тем руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что техническое обследование незавершенного объекта провели в 2023 году. Тогда же утвердили технологическое задание. Сейчас идет процесс его согласования для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации, заключил Загрутдинов.

До этого Ефимов заявлял, что участок в районах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Там построят спортивный кластер площадью свыше 55 тысяч квадратных метров.