Многофункциональный спортивный кластер построят в Ново-Переделкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многофункциональный спортивный кластер возведут на месте пустыря в столичном районе Ново-Переделкино. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

В настоящее время специалисты выполнили работы по планировке территории на 90% и начали установку бортового камня, а также подготовку основания для скейт-парка.

После завершения работ на Лукинской улице появится скейт-парк с трамплинами и памп-треком. Площадку оборудуют бетонным боулом для катания. Также в кластере сделают поле для мини-футбола и фитнес-станцию в стиле "русский ниндзя" для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса.

Рядом построят несколько детских игровых зон, где установят игровые комплексы в экостиле, на которых дети смогут лазать, качаться на канатах, исследовать потайные ходы и карабкаться по веревочным лестницам.

Кроме того, на территории кластера возведут площадку с развивающими играми, где дети с родителями смогут узнать о физике. Им предложат исследовать свет, звук и электричество с помощью игровых элементов. Для этого необходимо будет отсканировать QR-код, получить сведения и разобраться в различных физических явлениях.

Специалисты также проложат прогулочные маршруты, организуют площадки для отдыха, озеленят территорию и установят современное освещение.

Ранее руководитель Депстроя Рафик Загрутдинов рассказывал, что зеленоградский спортивный комплекс "Горизонт" должны достроить уже в конце 2024 года. Работы по его возведению уже оцениваются в 60%. Речь идет о трехэтажном здании на Середниковской улице.

