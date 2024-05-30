Благоустройство территории у станции "Университет Дружбы Народов" выполнено на две трети

Территорию около станции "Университет Дружбы Народов" будущей Троицкой линии метро благоустроили уже на две трети. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Проектом предусмотрено устройство подъездных дорог, а также создание пространства для прогулок и отдыха. У пешеходной зоны появятся бетонные клумбы-скамьи с деревянным настилом.

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