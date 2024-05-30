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30 мая, 13:30

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Благоустройство территории у станции "Университет Дружбы Народов" выполнено на две трети

Благоустройство территории у станции "Университет Дружбы Народов" выполнено на две трети

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Территорию у Чертановских прудов благоустроят в Москве в 2024 году

Территорию около станции "Университет Дружбы Народов" будущей Троицкой линии метро благоустроили уже на две трети. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Проектом предусмотрено устройство подъездных дорог, а также создание пространства для прогулок и отдыха. У пешеходной зоны появятся бетонные клумбы-скамьи с деревянным настилом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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