Архитектурный комплекс "Красные дома" обновили в Москве по программе капремонта. Ансамбль из семи зданий, возведенных в 1954 году, расположен на улице Строителей. Специалисты привели в порядок фасады, крыши, подвалы и подъезды зданий, а также инженерные системы.

В преддверии Дня космонавтики на юго-западе Москвы отмыли памятник Юрию Гагарину. Чтобы добраться до верхушки монумента, подогнали автовышку высотой примерно 50 метров и моющую установку высокого давления. В общей сложности в столице к новому сезону приведут в порядок более 2 тысяч объектов.

