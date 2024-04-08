Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 апреля. Строительство станции метро "Потапово" в ТиНАО завершится до конца года. Благодаря ей тысячи пассажиров смогут экономить в пути до 40 минут в день.

Температуру в системе отопления снизили до минимума. Это связано с потеплением. По словам заммэра Петра Бирюкова, сейчас в теплоносителе порядка 76 градусов.

Фонтан "Каменный цветок" на ВДНХ отмыли после зимы. Специалисты привели в порядок скульптурную композицию и проверили все инженерные системы.

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