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Новости

Новости

08 апреля, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 апреля

"Мой район. Новости": на Московской канатной дороге началось ежегодное техобслуживание

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Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

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Специалисты промыли фонтан "Каменный цветок" на ВДНХ

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 апреля. Строительство станции метро "Потапово" в ТиНАО завершится до конца года. Благодаря ей тысячи пассажиров смогут экономить в пути до 40 минут в день.

Температуру в системе отопления снизили до минимума. Это связано с потеплением. По словам заммэра Петра Бирюкова, сейчас в теплоносителе порядка 76 градусов.

Фонтан "Каменный цветок" на ВДНХ отмыли после зимы. Специалисты привели в порядок скульптурную композицию и проверили все инженерные системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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