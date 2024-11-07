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07 ноября, 14:15

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Москвичей пригласили на бесплатные экскурсии в Национальный центр "Россия"

Москвичей пригласили на бесплатные экскурсии в Национальный центр "Россия"

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Национальный центр "Россия" приглашает посетителей узнать, как писатели прошлого представляли современный мир. Бесплатные экскурсии "Создавая будущее" проводятся каждые 15 минут на территории бывшего "Экспоцентра". Центр состоит из нескольких интерактивных пространств, включая зал изобретений, где демонстрируются литературные фантазии писателей прошлого, ставшие реальными технологиями. Также представлены работы современных художников из разных стран.

Заместитель генерального директора Национального центра "Россия" Анастасия Звягина пригласила всех на уникальное представление "Щелкунчик" в 3D-декорациях, которое состоится в конце декабря – начале января.

Центр расположен по адресу Краснопресненская набережная, дом 14, и работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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