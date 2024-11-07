Москвичам рассказали, какую военную технику можно увидеть в музее на Красной площади

На Красной площади открылся интерактивный музей под открытым небом, посвященный 83-й годовщине исторического военного парада 1941 года. Там представлена масштабная выставка военной техники, а также организованы театрализованные постановки. Помогать посетителям ориентироваться будут женщины-регулировщицы в форме военных лет.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала, что в музее представлен 41 экспонат, включая знаменитый танк Т-34 и самолет МиГ-3. Посетители могут не только увидеть, но и потрогать экспонаты. Также на выставке представлен трамвай 1941 года.

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