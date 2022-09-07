Москвичам показали, как раньше выглядели популярные парки столицы

Более 700 парков можно найти на карте столице. Хотя их еще больше, учитывая благоустроенные скверы и небольшие зеленые зоны в каждом районе.

В Москве особое внимание уделяют тому, чтобы место для прогулок было в пешей доступности у всех жителей. Как самые популярные парки выглядели раньше? И чем они нравятся москвичам теперь?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.