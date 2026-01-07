Московский экскурсовод отметила огромный поток туристов на украшенных улицах

Московский экскурсовод Анастасия Шульгина отметила, что в этом году на нарядно украшенных улицах столицы, таких как Камергерский и Столешников переулки и Кузнецкий мост, наблюдается огромный поток туристов. Из-за высокого спроса Третьяковская галерея продлила время работы выставки, посвященной Брюлову, до 23 часов.

По данным начальника Управления туризма Инессы Григ, каждый второй турист из Китая и Индии приезжал в Москву в 2025 году с культурно-познавательными целями, а доля китайских гостей, интересующихся гастрономическим туризмом, выросла до 17%. Каждый седьмой турист с Ближнего Востока посещал столицу как бизнес-турист.

