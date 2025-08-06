Более 220 бахчевых развалов открылись в Москве

В Москве продолжается сезон арбузов. В столице открыты более 220 бахчевых развалов, куда ягоды привозят из Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского края. Вся продукция проходит строгий контроль качества.

Врачи советуют есть не больше двух кусочков арбуза в день, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом и скачков сахара в крови. В таком количестве арбуз приносит пользу организму благодаря витамину С и антиоксидантам, которые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.