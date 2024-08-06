Москвичам представили культурную программу на 6 августа

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 6 августа. В программу вошли мероприятия нового планетария, фестиваль, выставка и концерт.

Так, 1 августа в Музее космонавтики ВДНХ открылся новый планетарий, в котором будут показывать 3D-фильмы, а также регулярно проводить выставки. Кроме того, в "Зарядье" в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" можно посетить экспозицию, посвященную градостроительству.

Между тем в галерее искусств Зураба Церетели идет выставка "Чжан Липин. Искусство солнечного света", а вечером 6 августа в "ГЭС-2" выступит китайский пианист Ян Фанг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

