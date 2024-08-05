Фото: телеграм-канал SHAMAN

Российский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, анонсировал выступление на Красной площади, которое изменит ход истории, сообщает Пятый канал.

По словам Дронова, знаковое шоу состоится 22 августа – в День Государственного флага России.

"Состоится событие, которое изменит ход истории, которое невозможно пропустить. Дебютный мой концерт под названием "Победа", – заявил артист.

Владимир Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России.

Европейский союз ввел санкции против Shaman, а через некоторое время YouTube заблокировал его канал на сайте видеохостинга.

В ответ на это певец выступил с концертом около посольства США в Москве. Он добавил, что данный концерт-митинг является историческим событием, которое творит не он, а вся страна.

