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06 июня, 08:30

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Москвичам напомнили о требовании к вывескам в темное время суток

Москвичам напомнили о требовании к вывескам в темное время суток

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В столице ежедневно фиксируют 20 и более вывесок с выключенной подсветкой в темное время суток. Об этом сообщили в Объединении административно-технических инспекций Москвы.

Иногда такие нарушения бывают непреднамеренными. Например, сотрудник заведения в конце рабочего дня выключает свет, а вместе с ним подсветку.

Москвичам напомнили, что вывески обязательно должны освещаться по ночам, с начала 2025 года требование стало обязательным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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