Москвичам напомнили о требовании к вывескам в темное время суток

В столице ежедневно фиксируют 20 и более вывесок с выключенной подсветкой в темное время суток. Об этом сообщили в Объединении административно-технических инспекций Москвы.

Иногда такие нарушения бывают непреднамеренными. Например, сотрудник заведения в конце рабочего дня выключает свет, а вместе с ним подсветку.

Москвичам напомнили, что вывески обязательно должны освещаться по ночам, с начала 2025 года требование стало обязательным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.