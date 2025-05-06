"Культура за 100 секунд": 400 студентов станцуют вальс Победы на ВДНХ 6 мая

В рамках фестиваля "Московская весна Победы" 400 студентов станцуют вальс на ВДНХ 6 мая. Кроме того, 9 и 10 мая состоится шествие духового оркестра, который исполнит музыку из песен военных лет. Также 9 мая в кинопарке "Москино" будет организована театрализованная экскурсия "Кинохроники Победы".

Между тем в Музее Музыки проходит выставка "Этот день мы приближали...". Она посвящена композиторам которые писали свои произведения в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция включает 6 разделов и около 200 экспонатов.

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