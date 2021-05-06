Водителей предупредили об ограничениях на столичных улицах из-за репетиции парада Победы

Москва готовится ко Дню Победы. Город украшают флагами и прочими атрибутами праздника. Генеральная репетиция парада пройдет уже в пятницу. Водителей просят планировать маршрут. Ограничения в городе будут с раннего утра.

С 05:30 начнут перекрывать участки по мере прохождения колонны. Она проследует от Нижних Мнёвников до центра.

Движение временно ограничат на Звенигородке, улице Народного Ополчения, в районе Баррикадной, на Садовом кольце, на Тверской и на нескольких центральных набережных.

Такие же ограничения будут с 10:00, когда колонна техники поедет обратно к точке временной дислокации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.