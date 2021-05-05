У диагональных пешеходных переходов изменится внешний вид

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В этом году в городе изменят вид 41 диагонального пешеходного перехода. Как рассказали в Центре организации дорожного движения, их обозначат только пунктирными линиями.
До этого диагональные переходы обозначались сплошной заливкой. Из-за большого количества краски ухудшается сцепление с дорогой, поэтому автомобилисты и мотоциклисты могли скользить на проезжей части.
Уточняется, что диагональные переходы делают на перекрестках, где это востребовано. Во многих случаях по просьбе горожан. По ним можно перейти улицу наискосок, зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно.
Ранее в Москве после зимы начали обновлять дорожную разметку. В первую очередь раскрасили ключевые магистрали, особое внимание уделили дорогам возле садов и школ, больниц, крупных пересадочных узлов и парков.
На Тверской начали наносить временную желтую разметку для военной техники
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