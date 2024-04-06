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Новости

06 апреля, 09:30

Город

Более 350 автовышек задействованы в апрельской уборке столицы после зимы

Более 350 автовышек задействованы в апрельской уборке столицы после зимы

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Генеральная уборка в Москве продолжается – город чистят после зимы. В первую очередь специалисты городских служб моют фасады домов, которые выходят на центральные улицы и вылетные магистрали. Такие работы ведутся на проспекте Мира, Новом Арбате, Пятницком, Алтуфьевском и Ярославском шоссе. В работах задействованы более 350 автовышек.

Процесс промывки зависит от степени загрязненности зданий, которые чистятся специальными моющими средствами. На высотках работают промышленные альпинисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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