Более 350 автовышек задействованы в апрельской уборке столицы после зимы

Генеральная уборка в Москве продолжается – город чистят после зимы. В первую очередь специалисты городских служб моют фасады домов, которые выходят на центральные улицы и вылетные магистрали. Такие работы ведутся на проспекте Мира, Новом Арбате, Пятницком, Алтуфьевском и Ярославском шоссе. В работах задействованы более 350 автовышек.

Процесс промывки зависит от степени загрязненности зданий, которые чистятся специальными моющими средствами. На высотках работают промышленные альпинисты.

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