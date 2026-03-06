Заммэра Ракова рассказала о режиме работы поликлиник 7–9 марта

В праздничные выходные социальные учреждения столицы перейдут на особый график работы, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Поликлиники, центры женского здоровья и ветеринарные клиники будут принимать людей в обычном режиме или по сокращенному графику.

В частности, взрослые поликлиники в субботу, 7 марта, будут работать с 09:00 до 18:00. 8 и 9 марта прием будет идти с 09:00 до 16:00. Детские поликлиники 7-го числа примут пациентов с 09:00 до 15:00. Помощь на дому детям будут оказывать все три выходных дня с 09:00 до 15:00. Травматологические отделения продолжат работать с 08:00 до 22:00 или круглосуточно.

Центры московского долголетия, центры занятости, семейные и реабилитационные центры закроются 8 и 9 марта. Телефоны психологической помощи и социальный патруль продолжат круглосуточную работу для экстренных случаев. Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей будет вести прием без выходных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.