Автомобилисты не смогут парковаться около Рижского рынка в Москве с 6 по 8 марта

Автомобилисты не смогут парковаться около Рижского цветочного рынка в Москве с 6 по 8 марта. Об этом сообщили в ЦОДД. Меры приняты для обеспечения безопасности и удобства проезда в праздники.

Парковку запретят для всех видов транспорта с 01:00 6 марта и до 20:00 8 марта на дублере Третьего транспортного кольца (ТТК) у дома 88, строения 1, по проспекту Мира. Водителей призвали заранее планировать маршруты и место для парковки, а также следовать требованиям временных знаков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.