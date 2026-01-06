06 января, 11:15Город
На месте монорельса в Москве через два года построят высотный парк
По мнению москвичей, самым знаковым событием 2025 года стало закрытие московского монорельса. Уже через два года на его месте появится высотный парк, который разместится прямо на конструкциях бывшего транспорта и свяжет пять районов столицы.
Подобные проекты по превращению транспортной инфраструктуры в общественные пространства уже реализованы в мировых столицах, таких как Нью-Йорк и Париж. Историки напоминают, что монорельс изначально не был интегрирован с метро, а впоследствии, несмотря на включение в общую систему, работал с перебоями и имел технические недостатки.
