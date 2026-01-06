Форма поиска по сайту

06 января, 11:15

Город

На месте монорельса в Москве через два года построят высотный парк

Собянин: столичные учреждения культуры оказывают поддержку бойцам СВО

"Новости дня": в районе Солнцево началось переселение в новый дом по программе реновации

Москвичи назвали закрытие монорельса главным событием 2025 года

Цены на аренду квартир в Москве перестали расти и стабилизировались

Медику предъявили обвинение по делу о смерти пациентки после операции

Московский зоопарк принимает от продавцов нераспроданные ели до 19 января

Строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году

В 2025 году 360 тысяч пар подали заявление в ЗАГС через портал госуслуг

В парке "Музеон" 6 января стартует гастрофестиваль "Вкусные морозы 2.0"

По мнению москвичей, самым знаковым событием 2025 года стало закрытие московского монорельса. Уже через два года на его месте появится высотный парк, который разместится прямо на конструкциях бывшего транспорта и свяжет пять районов столицы.

Подобные проекты по превращению транспортной инфраструктуры в общественные пространства уже реализованы в мировых столицах, таких как Нью-Йорк и Париж. Историки напоминают, что монорельс изначально не был интегрирован с метро, а впоследствии, несмотря на включение в общую систему, работал с перебоями и имел технические недостатки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Мария Рыбакова Анастасия Тареева

