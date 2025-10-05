Строители приступили к установке плит на месте демонтажа Московского монорельса

Строители начали установку плит на участке Московского монорельса между станциями метро "Выставочный центр" и "Улица Сергея Эйзенштейна". Рабочие приступили к очистке балок для обустройства прогулочной зоны.

Проект предполагает создание первого в Москве парка на высоте. Согласно опросу, 70% участников поддержали идею обустройства этого пространства. В парке разместят видовые площадки на ВДНХ и Москву, а также спортивную инфраструктуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.