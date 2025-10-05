Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 12:15

Спорт

Победительница полумарафона "Моя столица" поделилась впечатлениями от забега

Победительница полумарафона "Моя столица" поделилась впечатлениями от забега

Новое круглогодичное место для встреч появилось у фанатов бега в Москве

Первый спортсмен добежал до финиша полумарафона "Моя столица" в Москве

Полумарафон "Моя столица" в Москве впервые пройдет по единому кольцевому маршруту

Полумарафон "Моя столица" стартовал в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 октября

Полумарафон "Моя столица" завершит беговой сезон в Москве

В московском фестивале бега примут участие 15 тысяч человек

Новости мира: число погибших при обрушении школы в Индонезии выросло до 14 человек

Забег на 5 километров состоится в Москве в рамках спортивного фестиваля

Победительница полумарафона "Моя столица" Наталья Леонтьева поделилась впечатлениями от забега. Спортсменка отметила, что она планировала держаться до 16 километра, а затем ускориться на подъеме. По ее словам, в этом сезоне у нее не было побед, поэтому она поставила цель выиграть именно этот забег.

Полумарафон "Моя столица" впервые проходил по единому кольцевому маршруту. Впереди у спортсменов – дистанция в 10 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоРоман КарловЕлена Поляница

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика