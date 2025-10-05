Победительница полумарафона "Моя столица" поделилась впечатлениями от забега

Победительница полумарафона "Моя столица" Наталья Леонтьева поделилась впечатлениями от забега. Спортсменка отметила, что она планировала держаться до 16 километра, а затем ускориться на подъеме. По ее словам, в этом сезоне у нее не было побед, поэтому она поставила цель выиграть именно этот забег.

Полумарафон "Моя столица" впервые проходил по единому кольцевому маршруту. Впереди у спортсменов – дистанция в 10 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.