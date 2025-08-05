Форум "Москва 2030" в Гостином Дворе собрал около 50 тыс гостей за три дня работы

Около 50 тысяч гостей посетили экспозицию форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе за три дня работы. Выставка привлекает внимание не только взрослых, но и детей.

Среди экспонатов гостям представлено дерево с сердцами, символизирующее разное проявление любви не только к близким, но и к Родине. Там же можно увидеть схему МРТ, авторами которой стали ученые.

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