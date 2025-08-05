05 августа, 11:45Город
Форум "Москва 2030" в Гостином Дворе собрал около 50 тыс гостей за три дня работы
Около 50 тысяч гостей посетили экспозицию форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе за три дня работы. Выставка привлекает внимание не только взрослых, но и детей.
Среди экспонатов гостям представлено дерево с сердцами, символизирующее разное проявление любви не только к близким, но и к Родине. Там же можно увидеть схему МРТ, авторами которой стали ученые.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.