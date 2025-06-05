Книжный фестиваль "Красная площадь" посвятили 80-летию Победы

В центре Москвы стартовал книжный фестиваль "Красная площадь". В этом году он проходит в 11-й раз. Он посвящен 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

В программе – более 600 событий: литературные чтения, дискуссии, автограф-сессии и презентации. На сцене выступят известные авторы, в том числе Дарья Донцова – в свой день рождения.

Мероприятие продлится до 7 июня, вход свободный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.