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05 апреля, 07:45

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Несколько новых проектов КРТ утвердили в Москве

Несколько новых проектов КРТ утвердили в Москве

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В столице утвердили еще несколько проектов комплексного развития территорий. Так, в Черемушках возведут жилье по программе реновации, а в Ясеневе появится спортивный центр с ледовой площадкой. Сроки застройки уже закреплены в договорах между инвесторами и городом.

Всего в Москве реализуется более 70 проектов КРТ. В первую очередь в них включают развитие территорий с объектами самовольного строительства, бывшие промзоны и неиспользуемые заводы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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