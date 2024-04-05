Несколько новых проектов КРТ утвердили в Москве

В столице утвердили еще несколько проектов комплексного развития территорий. Так, в Черемушках возведут жилье по программе реновации, а в Ясеневе появится спортивный центр с ледовой площадкой. Сроки застройки уже закреплены в договорах между инвесторами и городом.

Всего в Москве реализуется более 70 проектов КРТ. В первую очередь в них включают развитие территорий с объектами самовольного строительства, бывшие промзоны и неиспользуемые заводы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.