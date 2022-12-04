Москвичи обратились в городские службы по поводу птиц, замерзших во льду

Москвичи обеспокоены судьбой уток и лебедей, которые живут на столичных водоемах. Только за прошлую субботу в различные городские службы поступило более 40 обращений по поводу птиц, которые якобы вмерзли в лед.

Начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров рассказал, что многие утки часто остаются сидеть на снегу до последнего. Это связано с тем, что для птиц это привычное место.

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