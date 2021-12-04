Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17:30

Московские больницы получат новое оборудование для артроскопии

город медицина видео Карина Ильина

Московские больницы получат новое оборудование для артроскопии. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице во "ВКонтакте".

Артроскопические стойки поступят сразу в 24 медучреждения. Приборы позволяют через маленький надрез вводить в сустав оптику и получать качественную картинку при операциях.

Мэр отметил, что это оборудование закупили по контрактам жизненного цикла, благодаря чему поставщик гарантирует работу медтехники на весь срок службы.

Закупки по такому принципу проводятся с 2019 года. За два года больницы и поликлиники приобрели больше 5 тысяч единиц современной техники, включая КТ, МРТ, рентгены и ангиографы. Подробнее – на телеканале Москва 24.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать