Московские больницы получат новое оборудование для артроскопии. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице во "ВКонтакте".

Артроскопические стойки поступят сразу в 24 медучреждения. Приборы позволяют через маленький надрез вводить в сустав оптику и получать качественную картинку при операциях.

Мэр отметил, что это оборудование закупили по контрактам жизненного цикла, благодаря чему поставщик гарантирует работу медтехники на весь срок службы.

Закупки по такому принципу проводятся с 2019 года. За два года больницы и поликлиники приобрели больше 5 тысяч единиц современной техники, включая КТ, МРТ, рентгены и ангиографы. Подробнее – на телеканале Москва 24.