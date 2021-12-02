Роспотребнадзор опечатал клинику "Чайка" в ЗАО за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: телеграм-канал "Московские новости"
Роспотребнадзор опечатал клинику "Чайка", расположенную на улице Крылатской, за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом сообщил замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЗАО Евгений Ибрагимов.
По его словам, в ходе обследования специалисты выявили грубые нарушения правил.
"В частности, были выявлены недостаток площади при вакцинации населения от коронавируса, нарушения дезинфекционного режима и использование дезсредств с истекшим сроком годности", – рассказал Ибрагимов.
Кроме того, иглы для вакцинации пациентов от COVID-19 обеззараживались в колпачках, что противоречит правилам обращения с медотходами. Также в помещении клиники не проводилась дезинфекция и не соблюдалась социальная дистанция.
По словам Ибрагимова, за такие нарушения организации грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.
30 ноября стало известно, что Роспотребнадзор опечатал банкетный зал "Салтанат Пэлас" на Рязанском проспекте в Москве за нарушение мер профилактики коронавируса. В ходе проверки специалистами Роспотребнадзора и сотрудниками полиции были выявлены некоторые нарушения: в данном заведении сотрудники не носили маски и не имели документов о прививке.
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